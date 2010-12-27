В Лисьем Носу педофил напал на глухонемого мальчика

Оперативники смогли задержать насильника.

В минувшую субботу глухонемой школьник в Лисьем Носу стал жертвой педофила. Как сообщает 15 апреля "Фонтанка", извращенец подкараулил 12-летнего мальчика вечером, когда он возвращался домой.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на Большом проспекте. Мальчик смог объяснить родителям, что с ним произошло. Они незамедлительно обратились в полицию.

Правоохранительные органы смогли выйти на след насильника почти сразу. По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера был задержан 30-летний местный житель. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургские медики спасают ребенка с проломленной головой.