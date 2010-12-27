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В Лисьем Носу педофил напал на глухонемого мальчика
Сегодня, 11:46
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nadiputintseva
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В Лисьем Носу педофил напал на глухонемого мальчика

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Оперативники смогли задержать насильника.

В минувшую субботу глухонемой школьник в Лисьем Носу стал жертвой педофила. Как сообщает 15 апреля "Фонтанка", извращенец подкараулил 12-летнего мальчика вечером, когда он возвращался домой.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на Большом проспекте. Мальчик смог объяснить родителям, что с ним произошло. Они незамедлительно обратились в полицию.

Правоохранительные органы смогли выйти на след насильника почти сразу. По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера был задержан 30-летний местный житель. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургские медики спасают ребенка с проломленной головой.

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Теги: задержали педофила , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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