Петербургские медики спасают ребенка с проломленной головой

Годовалая петербурженка проломила голову из-за недосмотра родителей.

Петербургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая разбила голову при падении в Калининском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия произошел 13 апреля, в жилом доме на Светлановском проспекте. Вечером в детскую больницу №5 имени Филатова доставили пострадавшего ребенка с проломленной головой. Врачи установили диагноз - закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга, линейный переломом теменной кости, гематомой головы.

В настоящий момент маленькая пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, родители не уследили за ребенком, в результате чего девочка упала на пол.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.