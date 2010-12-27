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Петербургские медики спасают ребенка с проломленной головой
Сегодня, 15:54
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Shdaria
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Петербургские медики спасают ребенка с проломленной головой

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Годовалая петербурженка проломила голову из-за недосмотра родителей.

Петербургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая разбила голову при падении в Калининском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия произошел 13 апреля, в жилом доме на Светлановском проспекте. Вечером в детскую больницу №5 имени Филатова доставили пострадавшего ребенка с проломленной головой. Врачи установили диагноз -  закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга, линейный переломом теменной кости, гематомой головы. 

В настоящий момент маленькая пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, родители не уследили за ребенком, в результате чего девочка упала на пол. 

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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