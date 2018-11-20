Избивший сожительницу до смерти петербуржец получил два года "строгача"

Женщина скончалась в НИИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе от закрытой тупой травма головы.

В Невском районе Захару А. вынесли обвинительный приговоров. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Невский районный суд.

По данным суда, в марте 2018 года обвиняемый, находясь в комнате коммунальной квартиры в Невском районе, в ходе возникшего конфликта, умышленно нанёс своей сожительнице удар кулаком в область головы. Также он пять раз ударил женщину по телу. Через несколько дней потерпевшая скончалась в НИИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. У нее была закрытая тупая травма головы.

Мужчина свою вину не признал. Суд признал Захара А. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV