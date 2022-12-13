Избившего возлюбленную до смерти в Электростали арестовали

Мужчина будет под арестом до 15 мая.

Прокуратура Московской области сообщила о задержании под стражу мужчину, который до смерти забил свою возлюбленную. Преступление совершено в городе Электросталь. Известно, что мужчина (Сергей Л.) пробудет под арестом как минимум до 15 мая. Местный житель подозревается по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой гибель человека по неосторожности.

По данным следствия, 16 марта 2023 года мужчина, находясь возле подъезда дома, расположенного на ул. Тевосяна в г. Электросталь, в ходе ссоры на почве ревности нанес своей 31-летней сожительнице множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. пресс-служба Прокуратуры Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Фото и видео: Telegram / SHOT