СК РФ по региону предъявит обвинение молодому человеку, который толкнул сотрудника ГКУ "Организатор перевозок".

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 УК РФ). Об этом рассказали региональные представители надзорного ведомства. Известно, что 20 января текущего года подозреваемый, 18-летний юноша был остановлен сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. Инцидент произошел на маршевой лестнице московского метрополитена. Далее молодой человек решил толкнуть в сторону одного из сотрудников подземки, из-за за чего работник упал на платформу станции. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. В настоящее время его личность установлена. С пассажиром ведутся оперативные мероприятия. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК