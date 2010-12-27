В Приморском районе мальчика пришлось госпитализировать после жесткого избиения отчимом

В Курортном районе ребенок получил серьезные травмы из-за агрессии взрослого мужчины.

Днем 10 декабря в Детскую городскую больницу номер 19 имени Раухфуса доставлен 14-летний мальчик, которого избил отчим. Пострадавшего забрали из квартиры по улице Мебельная в Приморском районе.

Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом передней стенки лобной пазухи. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Как сообщил сам пострадавший, травмы он получил после нападения нового супруга матери. Мужчина избил пасынка на даче в Песочном Курартного района.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точный адрес места преступления, чтобы “навестить” подозреваемого.