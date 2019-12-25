Житель Выборга избил собутыльника кастрюлей

Пострадавший доставлен в больницу с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело.

Утром в понедельник, 25 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, на Приморском шоссе в Выборге избили человека. Об этом стало известно Piter.TV.

По указанному адресу правоохранителями обнаружен 33-летний мужчина с множественными телесными повреждениями. Он был госпитализирован с переломами рёбер, гидроторексом, пневматорексом, подкожной имфеземой грудной клетки, в состоянии средней степени тяжести.

В 18:25 у дома №2 по Приморскому шоссе в ходе патрулирования территории нарядом задержан подозреваемый: им оказался ранее судимый 37-летний житель Выборга, который распивал с пострадавшим спиртные напитки около 6:00. В результате внезапно возникшей ссоры он избил собутыльника руками, ногами и кастрюлей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV