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Из-за звонка о бомбе на Октябрьской набережной эвакуировали 350 школьников
Сегодня, 9:36
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lesjasap
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Из-за звонка о бомбе на Октябрьской набережной эвакуировали 350 школьников

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Несуществующая бомба сорвала уроки для 350 школьников.

Как стало известно, около двух часов дня 21 сентября анонимные шутники позвонили в полицию и рассказали о заложенной в школе на Октябрьской улице бомбе. Детский голос сообщил, что у них в школе теракт, затем засмеялся и закончил разговор. Людей из учебного заведения сразу же эвакуировали. Всего сотрудники полиции вывели на улицу 350 человек.
 
Осмотр помещения закончился в полчетвертого дня. Звонящей оказалась 14-летняя девочка, которая просто решила побаловаться. В “акции” также участвовал ее друг, которого также задержали. 
 
В настоящее время с родителями учеников-хулиганов проведена разъяснительная беседа.
Теги: октябрьская набережная , школа , эвакуация
Категории: Новости СПб

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