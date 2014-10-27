Из-за звонка о бомбе на Октябрьской набережной эвакуировали 350 школьников

Несуществующая бомба сорвала уроки для 350 школьников.

Как стало известно, около двух часов дня 21 сентября анонимные шутники позвонили в полицию и рассказали о заложенной в школе на Октябрьской улице бомбе. Детский голос сообщил, что у них в школе теракт, затем засмеялся и закончил разговор. Людей из учебного заведения сразу же эвакуировали. Всего сотрудники полиции вывели на улицу 350 человек.

Осмотр помещения закончился в полчетвертого дня. Звонящей оказалась 14-летняя девочка, которая просто решила побаловаться. В “акции” также участвовал ее друг, которого также задержали.

В настоящее время с родителями учеников-хулиганов проведена разъяснительная беседа.