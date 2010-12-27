Из-за возможного наводнения, на Финском заливе начали колоть лёд

В Финском заливе военные корабли – ледокол и буксиры - раскалывают лед, что необходимо для предотвращения наводнения в Петербурге.

Необходимость колки льда обоснована угрозой возникновения так называемых "зажорных" наводнений. Они начинаются в начале зимы, а в результате страшны значительным подъемом уровня воды, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать зажорное наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 процентов",— уточнил Мугинов.

Также у ледокола "Бурана" есть ещё одна важная задача - ледовая проводка в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов.