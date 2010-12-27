Из-за утечки радиоактивных отходов прокуратура повторно проверит Радиевый институт в Петербурге

Прокуратура займется повторной проверкой Радиевого института из-за скандала с утечкой отходов.

Прокуратура Петербурга организует повторную проверку информации об утечке радиоактивных отходов.Напомним, что в начале июля стало известно об утечке отходов из Радиевого института, которую организация скрывала пять лет. В связи с новой информацией были проведена проверка Прокуратуры. Нарушений на режимном объекте выявлено не было. Однако, проверка Ростехнадзора определила, что фоновые значения гамма-излучений превышают норму в десять раз.

24 октября стало известно о повторной проверке в Институте имени Хлопина. Эксперты взяли пробы грунта и воды. Об этом рассказал петербургский депутат Михаил Амосов. Эксперты организовывают независимую проверку, чтобы избежать предвзятого мнения общественности.

Ликвидацией происшествия займется предприятие “РосРАО”. Компания уже получила государственный контракт на работу. Опасную территорию огородят. После этого начнется очистка растений, установка защитных укрытий, а также демонтаж необходимых конструкций. С помощью водяной пушки специалисты планируют бороться с осевшей радиоактивной пылью.