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Из-за снегопада в Риме отменили матч "Зенит" - "Расинг Фонди"
Вчера, 21:43
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ProkVad
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Из-за снегопада в Риме отменили матч "Зенит" - "Расинг Фонди"

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В Рим пришли аномальные холода и сильный снегопад.

Товарищеский матч Петербургского "Зенита" против клуба "Расинг Фонди" был отменен из-за неблагоприятных погодных условий в Италии. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Из-за снегопада, который прошел в Риме в ночь на 26 февраля, поле стадиона «Кампо ди Карне» пришло в негодность.

Уточняют в пресс-службе

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Италии до 1 марта. "Ближайший официальный матч состоится 3 марта против пермского "Амкара", - отмечают в пресс-службе.

Фото: Instagram / sabrinagarciarena

Теги: зенит , италия , расинг фонди , рим
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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