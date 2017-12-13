Из-за снегопада в Риме отменили матч "Зенит" - "Расинг Фонди"

В Рим пришли аномальные холода и сильный снегопад.

Товарищеский матч Петербургского "Зенита" против клуба "Расинг Фонди" был отменен из-за неблагоприятных погодных условий в Италии. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Из-за снегопада, который прошел в Риме в ночь на 26 февраля, поле стадиона «Кампо ди Карне» пришло в негодность. Уточняют в пресс-службе

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Италии до 1 марта. "Ближайший официальный матч состоится 3 марта против пермского "Амкара", - отмечают в пресс-службе.

Фото: Instagram / sabrinagarciarena