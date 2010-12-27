В Петербурге и Ленобласти зафиксировали 746 ДТП из-за плохой погоды

Сотрудники дорожно-транспортной службы рекомендуют автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Во вторник, 5 марта, неблагоприятные погодные условия стали причиной большого количества аварий. За день было зафиксировано 746 заявок аварий, передает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД пот Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



По данным управления, за вчерашний день о ДТП сообщили 750 раз, поэтому сегодняшняя ситуация в городе стабильна. Сотрудники дорожно-транспортной службы рекомендуют автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Им рекомендуют избегать резких торможений и выбирать скорость движения, исходя из погодных условий и дорожной ситуации.



Напомним, что в предстоящую среду, 6 марта, в Ленинградской области пройдут сильные метели, а на дорогах будет гололедица. Аналогичная погода продлится вплоть до женского праздника - 8 марта.

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Фото: ВКонтакте/Дорожный инспектор. Санкт-Петербург