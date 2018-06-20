Из-за сильного пожара во Всеволожске дети не попали на спектакль

Длительность пожара составила более часа. Информации о пострадавших нет.

В минувшую среду, 17 апреля, примерно в восемь часов вечера в городе Всеволожске Ленобласти случился пожар. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Возгорание произошло на территории заброшенного двухэтажного здания, которое находится рядом с домом 110 по Колтушскому шоссе. Площадь дома насчитывает порядка 100 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС по Ленинградской области.

Пожарная бригада спасателей прибыла на место происшествия максимально оперативно, однако пожар длился долго, более часа.

В социальной сети "ВКонтакте" администратор театра "Комедианты" Валя Острикова сообщила у себя на страницу, что в Доме культуры, находящемся неподалеку от пожара, проходил детский спектакль "Полианна".

Спектакль, увы, был сорван, а все находившиеся в здании Дома культуры были в срочном порядке эвакуированы.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"