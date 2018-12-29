Из-за сильных морозов трассы Ленобласти обрабатывают меньшим количеством реагентов

На областных дорогах задействовано 566 рабочих и 402 специальных снегоуборочных единиц техники.

В Ленинградской области круглосуточно ведется расчистка дорог. Об этом информировали журналистов сетевого издания "Форпост" сотрудники областного дорожного комитета.

В четверг, 24 января, стало известно, что из-за устоявшихся морозов дорожники Ленобласти сократили количество используемых реагентов для уборки проезжей части. За минувшие сутки для очистки опасных участков от наледи использовали 38 тонн соли и полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Так, сегодня, 24 января, на областных дорогах задействовано 566 рабочих и 402 специальных снегоуборочных единиц техники.

Источник: сетевое издание "Форпост"