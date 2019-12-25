В пятницу в Петербурге борются со снегопадом 918 машин и больше тысячи дворников

Снег может идти целый день.

С утра на Петербург без устали начал сыпать слабый снег. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству, сверившиеся с прогнозом погоды специалисты уже ночью вышли на смену и обработали дороги и тротуары солью и песко-соляной смесью, чтобы не образовалась наледь.

Днем на расчистке города от снега работали 918 единиц техники и 1217 дворников. Дорожные предприятия сохраняют повышенную готовность и организовали дежурства, поскольку снегопад может продлиться до ночи. Выпавший снег сметают, ранее собранные снежные массы отвозят на пункты приема, а дороги продолжают посыпать смесями из-за низкой температуры воздуха.

Тем временем, Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России.

Фото: Piter.TV