Из-за съемок фильма "Декабрь" перекроют ряд улиц в центре Петербурга

На них запрещено будет делать остановку.

В центре Петербурга на несколько дней ограничат движение транспорта из-за съемок художественного фильма. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 07:00 20-го января до 05:00 22-го января нельзя будет останавливаться на 10-й Советской улице от Мытнинской улицы до Кирилловской улицы и Кирилловской от 10-й Советской до дома №12.

Съемки фильма "Декабрь" будет проводить ООО "Кинокомпания "Глобус-фильм".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт трубопровода на Кораблестроителей продлится до утра вторника.

Фото: Piter.TV