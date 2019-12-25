Из-за роста цен на сырье российские кондитеры хотят изменить состав конфет

Во время пандемии выросла стоимость кондитерских жиров.

Кондитеры в России хотят изменить состав конфет из-за роста цен на сырье. Так, выросли в цене кондитерский жир, какао, сахар, мука, а также упаковка. Об этом пишет РБК.

О намерении изменить рецептуру конфет сообщили в "Эссен Продакшн АГ". Компания занимается производством конфет марок "35", Cho Ko-Te, "ДаЁжъ" и "Q", а также выпуском майонеза "Махеев".

Как отметил гендиректор компании Леонид Барышев, при выпуске сладостей будет использоваться рецептура со сниженным содержанием кондитерских жиров. Их стоимость во время пандемии выросла.

"Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — отметил он.

Барышев рассказал также о росте цен на какао, сахар, муку и упаковку. По его словам, в переговорах с ритейлерами возникли сложности из-за ситуации на рынке сырья. Гендиректор компании отметил, что они предлагают производить более дешевую и простую продукцию, а предприятия настаивают на повышении цен.

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