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Из-за пожара в вентиляции петербургского метро на Марсовом поле работали спасатели

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На тушение пожара в вентиляционной шахте на Марсовом поле приезжали сотрудники МЧС.

На Марсовом поле работают сотрудники пожарной службы. Вызов специалистов был необходим из-за пожара, возникшего в вентиляционной шахте. Сообщается, что там горел мусор. С ситуацией смогли справиться работники метрополитена до приезда спасателей.
 
Возгорание вызвало сильное задымление близлежащих станций метрополитена - “Петроградской”, “Горьковской” и “Невского проспекта”. Две последние временно пришлось закрыть на вход и выход. Вестибюли были открыты  спустя 20 минут. Сотрудникам нужно было включить дополнительную вентиляцию, чтобы проверить шахты. Сейчас запаха гари на станциях не ощущается. 
Теги: вентиляция , горит вентиляция , горьковская , марсово поле , невский проспект , петроградская , пожар , шахта метро
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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