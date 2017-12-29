Из-за пожара в вентиляции петербургского метро на Марсовом поле работали спасатели

На тушение пожара в вентиляционной шахте на Марсовом поле приезжали сотрудники МЧС.

На Марсовом поле работают сотрудники пожарной службы. Вызов специалистов был необходим из-за пожара, возникшего в вентиляционной шахте. Сообщается, что там горел мусор. С ситуацией смогли справиться работники метрополитена до приезда спасателей.

Возгорание вызвало сильное задымление близлежащих станций метрополитена - “Петроградской”, “Горьковской” и “Невского проспекта”. Две последние временно пришлось закрыть на вход и выход. Вестибюли были открыты спустя 20 минут. Сотрудникам нужно было включить дополнительную вентиляцию, чтобы проверить шахты. Сейчас запаха гари на станциях не ощущается.