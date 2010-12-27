Из-за пожара в скалолазном центре на Литовской улице двое сварщиков пойдут под суд

Петербургских сварщиков обвинили в гибели скалолаза на Литовской улице.

В петербургском суде рассмотрят дело в отношении двух сварщиков, чья неосторожность привела к гибели человека в скалолазном парке на Литовской улице. Следственный комитет завершил сбор доказательной базы и готов представить расследование перед судьей.

Напомним, что 26 января 2017 года на скалодроме Rock Town произошел пожар. По версии Прокуратуры, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности при использовании сварочного оборудования. В ходе инцидента погиб посетитель. Еще двое пострадали, их направили в больницу. Один из них скончался уже будучи госпитализированным. Состояние второго пациента оценивалось как тяжелое.

Сотрудников заведения обвинили в причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отметим, что тогда центр выгорел практически полностью. Согласно сводке от МЧС, в общей сложности пострадало около 1000 квадратных метров площади. В помещении обрушились металлические конструкции. Огню присвоили третий уровень сложности из пяти. На тушении были задействованы 82 человека личного состава спасателей и 24 спецмашины.

