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Из-за пандемии в колониях и СИЗО Петербурга запретили краткосрочные свидания
Сегодня, 11:42
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nastya960

Из-за пандемии в колониях и СИЗО Петербурга запретили краткосрочные свидания

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Краткосрочные свидания отменили с 23 ноября и до особого распоряжения.

Из-за угрозы распространения коронавируса в учреждениях УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти пришлось ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краткосрочные свидания отменили с 23 ноября и до особого распоряжения. Также принимать почтовые посылки от родственников будут только по предварительной записи.

Подследственные смогут встречаться со своими адвокатами в комнате краткосрочных свиданий через стекло, в масках и перчатках. Заключенных с температурой и иным признаками заболеваний будут изолировать.

Фото: ВК/ kresty_sizo

Теги: сизо, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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