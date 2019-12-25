Из-за пандемии в колониях и СИЗО Петербурга запретили краткосрочные свидания

Краткосрочные свидания отменили с 23 ноября и до особого распоряжения.

Из-за угрозы распространения коронавируса в учреждениях УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти пришлось ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краткосрочные свидания отменили с 23 ноября и до особого распоряжения. Также принимать почтовые посылки от родственников будут только по предварительной записи.

Подследственные смогут встречаться со своими адвокатами в комнате краткосрочных свиданий через стекло, в масках и перчатках. Заключенных с температурой и иным признаками заболеваний будут изолировать.

Фото: ВК/ kresty_sizo