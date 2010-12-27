Из-за пьяного дебоша с рейса Москва - Петербург сняли двух пассажирок

Девушки не долетели до места своего назначения.

МВД привлекло к ответственности двух пассажирок рейса Москва — Санкт-Петербург — Куба. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К помощи полиции прибегнул командир воздушного судна, осуществлявший перелет "Москва (Домодедово) - Санкт-Петербург – Варадеро (Куба)". По прибытии в Северную столицу он через диспетчера аэропорта Пулково попросил сотрудников транспортной полиции подняться на борт самолета и принять меры к двум неадекватным пассажиркам, злоупотребившим алкоголем. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По словам членов экипажа самолета, две девушки в возрасте 26 лет во время перелета выражались нецензурной бранью, отвечали грубостью на замечания и мешали спокойствию других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса.

Сотрудники линейного отдела МВД России аэропорта Пулково доставили нарушительниц в отделение полиции и составили на них административные протоколы в соответствии со статьёй 20.21 КоАП РФ.

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