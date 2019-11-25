Из-за наводнения во Франции погибли 4 человека

В овраге была найдена машина с супругами.

Франция переживает сильнейшее наводнение за последние годы.

За минувшие два дня в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала трехмесячная норма осадков. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, произошли оползни. Улицы городов ушли под воду. Затоплены и такие крупные города как Ницца и Канны. К несчастью не обошлось без человеческих жертв. На данный момент сообщается о 4 погибших, и до сих пор не найден 78-летний мужчина, который вышел из дома и был унесен потоком воды.

Первый человек погиб при эвакуации. Лодка спасателей с людьми перевернулась, и одного человека унесло потоком воды. Второго человека нашли в собственной машине. Накануне вечером в овраге найдена машина с пожилыми супругами. Машину выбросило в овраг потоком бурной воды.

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Видео: YouTube/CNEWS