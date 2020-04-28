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Из-за мер против коронавируса Путин вспомнил о падении Спарты

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Сейчас историки и археологи называют эту историю мифом.

Из-за мер против коронавируса Владимир Путин вспомнил о падении Спарты. Он рассказал, что там больных и слабых скидывали в пропасть — и в итоге это государство перестало существовать. Глава государства провёл аналогию в связи с тем, что разговоры о несвоевременном снятии ограничений приведут к смертям, которых можно было бы избежать.

Путин добавил, что сейчас историки и археологи называют эту историю мифом, однако государство Спарта правда было построено на жёстких законах и правилах. Но это не помогло. Президент посчитал это поучительным.

Ранее Путин рассказал об авиапараде 9 мая в Москве.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса

Теги: коронавирус, путин, спарта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Николаев Станислав
Сегодня 23:07

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять?, тогда тебе сюда, уверяю ты не пожалеешь ---- http://chilp.it/ae01120

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