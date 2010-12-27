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Из-за бесхозного предмета закрыли "Крестовский остров"
Сегодня, 16:21
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Asyaromanenkova
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Из-за бесхозного предмета закрыли "Крестовский остров"

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Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход и выход из-за подозрительного предмета.

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход и выход. Пассажиров начали эвакуировать в 16.15. Как уточняет пресс-служба метрополитена, причина этих мер в бесхозном предмете. Поезда временно проезжают станцию без остановок. Пассажиры вынуждены дожидаться открытия около входа или на соседних станциях. Пока не известно, сколько времени продлится проверка.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Балтийская" закрыта из-за бесхозного предмета. Станция была закрыта всего 17 минут. Но некоторым пассажирам это успело потрепать нервы.

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Теги: крестовский остров , метро спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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