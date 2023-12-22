Из-за атаки Ирана на Израиль авиарейсы из Петербурга задерживали

Пулково работает в штатном режиме.

Вылеты рейсов из Петербурга в Шарм-Эль-Шейх авиакомпания Аzur Air и Дубай перевозчика FlyDubai производились с задержкой ночью 14 апреля. Кроме того, перенесен самолет "Аэрофлота" в Хургаду.

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что рейсы над воздушным пространством Ирака, Иордании и Израиля выполняться не будут. Кроме того, перенесены перелеты из Петербурга и Москвы в Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Обратные рейсы также задерживались.

В ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" изданию "Ъ-СПб" рассказали, что Пулково работает в штатном режиме.

По решению авиакомпаний, рейсы по ближневосточным направлениям могут быть перенесены. В настоящий момент задержан один рейс в Хургаду. С пассажирами работают представители авиакомпании. Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы"

Вечером 13 апреля Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет.

Ранее на Piter.TV: авиарейсы Петербург — Алматы запускают в июне.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)