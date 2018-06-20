Из реки Оккервиль около Ледового дворца выловили утопленника

Его личность предстоит установить.

В Невском районе Петербурга вечером в понедельник из воды был вытащен утопленник. Об этом сообщают городские СМИ.

Тело заметили очевидцы 8 апреля, в реке Оккервиль. Утопленника вытащила недалеко от Ледового дворца, на проспекте Пятилеток. Погибший мужчина был в черных штанах и темной куртке.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Теперь они выясняют детали произошедшего и устанавливают личность мужчины.

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Фото: Piter.TV