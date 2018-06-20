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Из реки Оккервиль около Ледового дворца выловили утопленника
Сегодня, 10:40
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nastya960

Из реки Оккервиль около Ледового дворца выловили утопленника

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Его личность предстоит установить.

В Невском районе Петербурга вечером в понедельник из воды был вытащен утопленник. Об этом сообщают городские СМИ.

Тело заметили очевидцы 8 апреля, в реке Оккервиль. Утопленника вытащила недалеко от Ледового дворца, на проспекте Пятилеток. Погибший мужчина был в черных штанах и темной куртке.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Теперь они выясняют детали произошедшего и устанавливают личность мужчины.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге идут поиски утонувшего школьника.
Фото: Piter.TV

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Теги: ледовый дворец, оккервиль, проспект пятилеток, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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