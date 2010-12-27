Из озера Долгое в Приморском районе извлекли труп мужчины с гематомой на голове

В озере Долгом был найден труп мужчины.

Как сообщает “Фонтанка”, в озере Долгое в Приморском районе днем 1 октября из воды было извлечено тело мужчины. У погибшего обнаружили гематому на височной части головы.

Инцидент произошел недалеко от дома номер 41 на улице Планерной. Труп мужчины заметили прохожий. На место происшествия он вызвал правоохранительные органы. Специальным службам удалось вытащить тело из воды. На вид пострадавшему было 30-35 лет. В настоящее время полиция устанавливает личность утопленника и причины смерти.

Вблизи места инцидента найден рюкзак и банковская карта. Принадлежность предметов к мужчине, найденному в озере выясняется.