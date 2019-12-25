Из окна многоэтажки в Мурино выпал подросток

Мальчик погиб от полученных травм.

Вечером 5 февраля в полицию Всеволожска сообщили о выпавшем из окна многоэтажки в Мурино ребенке. Очевидцы увидели мертвого мальчика у дома №3 по бульвару Менделеева. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция подтвердила информацию: 15-летний школьник погиб от полученных при падении с 12 этажа травм. Известно, что подросток жил в том же доме вместе с матерью, работающей учителем в школе. Мальчик не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но в последнее время принимал антидепрессанты.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

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Фото: Piter.TV