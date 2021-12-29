Из квартиры в центре Петербурга украли украшения стоимостью 10 млн рублей

Хозяин квартиры вернулся домой в час ночи с дачи и увидел, что дверь взломана.

В час ночи в пятницу, 7 января, в дежурную часть ГУ МВД через службу спасения поступил сигнал от 34-летнего хозяина квартиры в доме на улице Петрозаводская. Мужчина сообщил, что дверь вскрыли, а ценности украли.

Хозяин находился на даче в Рощино с 28 декабря до полуночи 7 января. В это время неизвестный, подобрав ключи к замкам входной двери, проник в трехкомнатную квартиру, где из металлического шкафа украл 600 000 рублей, 50 000 евро, 50 000 франков, банковских карт различных банков (с которых были списаны денежные средства), ювелирных изделий (полный перечень устанавливается), принадлежащих 67-летнему пенсионеру, проживающему в этой квартире.

По предварительным данным, злоумышленники украли 10 млн рублей в сумме.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.4 п. б УК РФ (кража в особо крупном размере).

Житель Петербурга избил продавца в цветочном магазине и похитил деньги.

Фото: Pexels