Житель Петербурга избил продавца в цветочном магазине и похитил деньги

Грабителем оказался уроженец Ростовской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Накануне утром через службу "112" в ГУ МВД поступило сообщение об ограблении от флориста цветочного магазина на проспекте Просвещения.

Как стало известно Piter.tv, покупатель мужчина, на вид около 30 лет, причинил физическую силу сотруднику магазина, открыто похитил из кассы 8 тыс. рублей и скрылся.

Через пару часов у дома 116-1 у станции метро "Гражданский Проспект" сотрудники полиции на Метрополитене задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 27-летний житель Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.2 пункт г УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Известно, что мужчина уже был осужден за аналогичное преступление в 2017 году в Ростовской области. Из магазина он украл 9 500 рублей. Судимость не погашена, его разыскивала полиция по Белокалитвинскому району.

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