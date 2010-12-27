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В Выборге сотрудники МЧС спасли 19 человек из горящего дома
Сегодня, 11:32
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Shdaria
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В Выборге сотрудники МЧС спасли 19 человек из горящего дома

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В Ленинградской области утром 8 марта произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме.

В Выборгском районе Ленинградской области произошел пожар утром 8 марта. Спасатели МЧС успели быстро эвакуировать некоторых жильцов горящего многоквартирного дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщают, что в 4.00 часа утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в коридоре на третьем этаже многоквартирного жилого дома в городе Выборге. На место происшествия мгновенно была отправлена дежурная смена 52 пожарно-спасательной части.

Оказавшись на месте, спасатели заметили, что на третьем этаже здания жильцы кричат и просят о помощи. Тогда бойцы незамедлительно начали эвакуировать людей, которые находились рядом с горящей квартирой. Вторая команда спасателей проникли к месту пожара и на руках вынесли женщину и двоих детей.

Для спасения 19 жильцов и победы над огнем потребовалось сорок минут.

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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