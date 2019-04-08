В Петербурге из детского дома ушел 17-летний воспитанник

Молодой человек уже не раз убегал от воспитателей.

В ночь на 13 марта в полицию Петербурга обратился 59-летний воспитатель детского дома на Светлановском проспекте и заявил об исчезновении 17-летнего воспитанника.

Как стало известно Piter.TV, молодой человек ушел из детского дома в 00:10 13 марта и до настоящего времени не вернулся. Юноша учится на 2 курсе. Ранее он неоднократно убегал от воспитателей.

По факту случившегося ведется проверка. Молодого человека разыскивают с полицией.

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Фото: pixabay.com