Спасатели ищут альпиниста, который сорвался с высоты 5 тысяч на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии спасатели МЧС выдвинулась на поиски сорвавшегося со склона Эльбруса альпиниста.
МЧС региона сообщает, что утром 5 марта к ним обратились альпинисты из зарегистрировавшейся у них группы, что они стали свидетелями, как неизвестный альпинист сорвался с высоты более 5 тысяч метров и упал в расщелину.
На поиски альпиниста выдвинулась группа из 6 человек и 2 единицы техники. Информация уточняется.
Фото: МЧС РФ КБР
Ранее: В Подмосковье двое малышей получили химические ожоги глотки
Фото: МЧС РФ КБР
Обсуждение ( 0 )