Спасатели ищут альпиниста, который сорвался с высоты 5 тысяч на Эльбрусе

Неизвестный турист сорвался со склона и упал в расщелину.

В Кабардино-Балкарии спасатели МЧС выдвинулась на поиски сорвавшегося со склона Эльбруса альпиниста.

МЧС региона сообщает, что утром 5 марта к ним обратились альпинисты из зарегистрировавшейся у них группы, что они стали свидетелями, как неизвестный альпинист сорвался с высоты более 5 тысяч метров и упал в расщелину.

На поиски альпиниста выдвинулась группа из 6 человек и 2 единицы техники. Информация уточняется.

Фото: МЧС РФ КБР

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Фото: МЧС РФ КБР