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Из частного дома во Всеволожском районе украли два телевизора
Сегодня, 12:41
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KaterinaKono13

Из частного дома во Всеволожском районе украли два телевизора

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В общем сложности, из дома были вынесены ценные вещи на сумму в 217 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе произошло ограбление в одном из частных домов. Так, грабители вынесли из загородного дома несколько телевизоров и охотничье ружье. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 июля во всеволожскую полицию обратился 56-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные через незакрытую дверь проникли в принадлежащий ему частный дом в деревне Мендсары, где, вскрыв металлический ящик, похитили несколько единиц гражданского охотничьего оружия и документы на него. Также воры умудрились прихватить с собой хозяйский телевизор. Общий ущерб потерпевший оценил в 217 тысяч рублей.

В общем сложности, из дома были вынесены ценные вещи на сумму в 217 тысяч рублей.

Теги: всеволожск, всеволожский район, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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