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На площади Конституции вор с ключом и шифром украл из банкомата 2,5 миллиона рублей
Сегодня, 9:28
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lesjasap
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На площади Конституции вор с ключом и шифром украл из банкомата 2,5 миллиона рублей

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Подготовленный петербургский грабитель вытащил из банкомата крупную сумму денег.

На площади Конституции неизвестный преступник взломал банкомат “Росбанка”. Злоумышленнику удалось забрать оттуда около 2,5 миллионов рублей. Оперативники установили, что у вора был с собой ключ и шифр от устройства. 

Инцидент произошел в торговом комплексе “Лидер” в Московском районе Петербурга.  Сотрудники банка заявили, что совершить злодеяние разбойник мог в период с 16 часов 12 марта до 15 марта. Именно тогда персонал заметил пропажу крупной суммы наличных денег. 

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поимкой преступника. Грабитель оказался подготовленным. С собой у него был ключ, шифр, карта “Тач банк” на имя Дмитрия Абрамова. Сейчас полиция проверяет отпечатки пальцев на банкомате. У руководства ТЦ изъяты записи с камер видеонаблюдения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. 
 

Теги: банкомат , ключ , кража , ограбление , площадь конституции , шифр
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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