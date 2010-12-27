На площади Конституции вор с ключом и шифром украл из банкомата 2,5 миллиона рублей

Подготовленный петербургский грабитель вытащил из банкомата крупную сумму денег.

На площади Конституции неизвестный преступник взломал банкомат “Росбанка”. Злоумышленнику удалось забрать оттуда около 2,5 миллионов рублей. Оперативники установили, что у вора был с собой ключ и шифр от устройства.

Инцидент произошел в торговом комплексе “Лидер” в Московском районе Петербурга. Сотрудники банка заявили, что совершить злодеяние разбойник мог в период с 16 часов 12 марта до 15 марта. Именно тогда персонал заметил пропажу крупной суммы наличных денег.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поимкой преступника. Грабитель оказался подготовленным. С собой у него был ключ, шифр, карта “Тач банк” на имя Дмитрия Абрамова. Сейчас полиция проверяет отпечатки пальцев на банкомате. У руководства ТЦ изъяты записи с камер видеонаблюдения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

