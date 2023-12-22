Из Вьетнама в Москву доставят обвиняемого в совершении тройного убийства.

Ирина ВОлк раскрыла сведения о работе Интерпола по преступлению, совершенного в Подмосковье.

В ближайшее время российские правоохранительные органы из Национального центрального Бюро Интерпола при МВД России и Главного управления уголовного розыска доставят в на территорию Москвы обвиняемого в совершении тройного убийства. Соответствующее заявление сделала журналистам официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что следствие считает, что в феврале текущего года в Московской области мужчина застрелил трех женщин, а затем похитил у жертв несколько миллионов рублей и дорогостоящий автомобиль. Личность преступника была установлена оперативниками, однако тот успел скрыться за пределами страны.

Международный розыск по каналам Интерпола позволил отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Социалистической Республики Вьетнам. пресс-служба МВД РФ

Власти этой дружественной страны задержали разыскиваемое лицо и приняли решение депортировать его обратно в Россию. В результате в аэропорту города Хошимин представители иностранных правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД РФ.

Волк: глава МВД РФ получает доклады об обстановке в "Крокусе".

Фото и видео: МВД Медиа