В Коломягах грабитель вынес из "Связного" более 200 тысяч рублей

В Приморском районе преступник с пистолетом украл из офиса "Связного" дневную выручку.

Вечером 17 января в Приморском районе неизвестный грабитель совершил налет на салон “Связного”. Мужчина ворвался в помещение с маской на лице.

Инцидент произошел около половины девятого вечера на Коломяжском проспекте в здании номер 22. Преступник забежал в заведение и начал угрожать оружием 21-летнему сотруднику магазина. После этого злоумышленник собрал деньги из кассового аппарата. Отметим, что устройство не было закрыто, поэтому разбойник легко получил доступ к выручке.

На место происшествия спустя шесть минут прибыл наряд частного охранного предприятия. Однако, преступнику удалось скрыться.

В общей сложности налетчик забрал 213 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело за разбой. В настоящее время полиция занимается расследованием. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.