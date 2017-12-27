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В Коломягах грабитель вынес из "Связного" более 200 тысяч рублей
Сегодня, 9:45
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lesjasap
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В Коломягах грабитель вынес из "Связного" более 200 тысяч рублей

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В Приморском районе преступник с пистолетом украл из офиса "Связного" дневную выручку.

Вечером 17 января в Приморском районе неизвестный грабитель совершил налет на салон “Связного”. Мужчина ворвался в помещение с маской на лице. 
 
Инцидент произошел около половины девятого вечера на Коломяжском проспекте в здании номер 22. Преступник забежал в заведение и начал угрожать оружием 21-летнему сотруднику магазина. После этого злоумышленник собрал деньги из кассового аппарата. Отметим, что устройство не было закрыто, поэтому разбойник легко получил доступ к выручке. 
 
На место происшествия спустя шесть минут прибыл наряд частного охранного предприятия. Однако, преступнику удалось скрыться. 
 
В общей сложности налетчик забрал 213 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело за разбой. В настоящее время полиция занимается расследованием. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Теги: коломяги , нападение , ограбление , оружие , приморский район , разбой , связной , угрозы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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