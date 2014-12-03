Из России выгонят экс-главу азербайджанской диаспоры Галиба Агаев

Мужчина будет находиться в центре временного содержания.

В социальных сетях сообщили о выдворении из России бывшего главы азербайджанской диаспоры Галиба Агаева. Информация появилась в Telegram-канале "ОПЕР слил". Источники утверждают, что ролик сделан во время заседания, проведенного в Химкинском районном суде города Москвы.

Предположительно, решение суда связано с расследованием административного правонарушения. Агаев должен выплатить России штраф в размере 5 тысяч рублей. Дожидаться физического выдворения фигурант дела будет в центре временного содержания, находящемся в Егорьевске. В ТГ-канале уточнили, что контроль за исполнением судебного постановления в отношении Агаева Галиба Шамсаддин оглы за пределы РФ возложен на силы МВД по городскому округу Химки.

Ранее Агаев привлекался по статье за мошенничество. В 2015 год он получил сумму свыше 600 тысяч рублей в рамках гранта "Россия глазами турецких и азербайджанских школьников". Деньги направлялись фонду "Русский мир" от Министерства образования.

Суд приговорил Жафяра Боровкова к условному сроку за избиение PR-директора "Спартака".

Фото и видео: Telegram / Опер слил