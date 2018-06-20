Из Петербурга в Сеул возобновились прямые авиаперевозки

В летний сезон самолеты будет летать из Пулково пять раз в неделю.

С 28 апреля авиакомпания Korean Air возобновила регулярные прямые рейсы из Петербурга в Сеул. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

В летний период времени самолеты из Пулково в Инчхон будут летать пять раз в неделю. Прямые рейсы будут осуществляться до 24 октября 2019 года.

Стоит отметить, что Korean Air - единственная авиакомпания, которая летает прямыми рейсами из Северной столицы в столицу Южной Кореи. В 2018 году пассажиропоток между городами вырос на 5,8 % по сравнению с 2017 годом и составил 43,2 тысячи человек.

Ранее мы писали, что с 1 на 2 мая метро Петербурга будет работать всю ночь.

Фото: Piter.TV