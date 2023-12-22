Из Петербурга в Псков переданы 10 пассажирских автобусов марки Volgabus

Все переданные автобусы обладают вместимостью свыше 150 человек.

Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" безвозмездно передал псковскому перевозчику – Государственному предприятию "Псковпассажиравтотранс" – десять автобусов, которые ранее работали в Северной столице. Об этом сообщил Смольный.

С 2022 года петербургские перевозчики провели масштабное обновление подвижного состава на всех видах общественного транспорта. В частности, планово обновился парк "Пассажиравтотранса". В 2022-2023 годах на линии почти 700 новых автобусов. До конца текущего года планируется обновить парк еще примерно на 600 машин. Освобождающиеся автобусы безвозмездно передают в другие регионы.

Все переданные автобусы обладают вместимостью свыше 150 человек. Они полностью готовы к перевозке пассажиров без проведения какого-либо ремонта.

Фото: Комитет по транспорту