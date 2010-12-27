Из Невы извлекли тело обглоданного рыбами мужчины

В Неве обнаружили труп неизвестного петербуржца.

Спасатели Петербурга выловили из реки Невы тело мужчины. Его личность на данный момент не установлена. Известно, что труп был сильно обглодан рыбами.

Сообщение об инциденте поступило около десяти утра 11 сентября по московскому времени. Тело вытащили из воды недалеко от двадцатых домов по Октябрьской набережной.

Специалисты определили примерный возраст пострадавшего. На вид ему приблизительно 60 лет. Он одет в камуфляжные штаны, теплую куртку и резиновые сапоги. Предположительно, мужчина был рыбаком. Документы при нем найдены не были.