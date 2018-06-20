После двухлетнего перерыва из Геленджика в Петербург запустили прямые авиарейсы. Самолеты будут летать из Северной столицы и обратно шесть раз в неделю: со вторника по воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.
Отмечается, что перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных суднах Airbus 319. Самолет будет в пути три часа: вылет из Петербурга в 08:55, прибытие в Геленджик в 12:00. Обратный вылет с курорта запланирован на 13:15.
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Фото: pixabay.com
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