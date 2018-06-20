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Из Геленджика в Петербург запустили прямые авиарейсы
Сегодня, 16:50
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Alena_Zinovieva

Из Геленджика в Петербург запустили прямые авиарейсы

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Самолеты будет лететь в Северную столицу и обратно шесть раз в неделю.

После двухлетнего перерыва из Геленджика в Петербург запустили прямые авиарейсы. Самолеты будут летать из Северной столицы и обратно шесть раз в неделю: со вторника по воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных суднах Airbus 319. Самолет будет в пути три часа: вылет из Петербурга в 08:55, прибытие в Геленджик в 12:00. Обратный вылет с курорта запланирован на 13:15.

Ранее мы писали, что Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево.        

Фото: pixabay.com

Теги: геленджик петербург, полеты, прямые авиарейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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