Самолеты будет лететь в Северную столицу и обратно шесть раз в неделю.

После двухлетнего перерыва из Геленджика в Петербург запустили прямые авиарейсы. Самолеты будут летать из Северной столицы и обратно шесть раз в неделю: со вторника по воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных суднах Airbus 319. Самолет будет в пути три часа: вылет из Петербурга в 08:55, прибытие в Геленджик в 12:00. Обратный вылет с курорта запланирован на 13:15.

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