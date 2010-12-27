Из Фонтанки спасатели вытащили утопленницу в зимней одежде и в перчатках

В Петербурге местные жители обнаружили всплывший труп женщины: утопленница была одета в зимнюю одежду.

В Северной столице днем 9 апреля из воды спасатели достали тело утопленницы. При себе у женщины не было документов, удостоверяющих личность. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить ее имя и фамилию.

О плывущем теле в экстренную службу сообщили прохожие. Они заметили странный объект около 42 дома по набережной реки Фонтанки. На место инцидента приехали спасатели и медики. Последние не выявили на трупе внешних следов насильственной смерти. На вид погибшей было около 50 лет. Ее рост около 160 сантиметров. Она была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы и зимние ботинки. На руках - теплые перчатки.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Тело направлено на экспертизу в морг. Профессионалы узнают причины смерти утопленницы.

Напомним, что сегодня на Рябовском шоссе был найден труп мужчины в канализационном люке.

Фото: Piter.tv