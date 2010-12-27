Из Дудергофского канала прохожие вытащили тонувшего ребенка

В Красносельском районе местные жители спасли от гибели ребенка, провалившегося под лед.

Вечером 5 февраля прохожие спасли тонущего ребенка. Инцидент произошел в водах Дудергофского канала в Красносельском районе.

Сообщается, что ребенок провалился под лед у Первого Петергофского моста около половины пятого вечера. Об этом полиции сообщили очевидцы событий. Сначала местная жительница услышала крики о помощи. Со второй свидетельницей произошедшего они попытались вытянуть пострадавшего на берег. Их старания не увенчались успехом. Тогда женщины обратились к проезжающему мимо водителю. Шофер остановился, вышел из машины и помог вытащить школьника из воды. После этого он довез пациента до больницы.