"Ивановы-Ивановы" 2 сезон, 20 серия: Лёша вкладывает все семейные деньги в свой бизнес

На телеканале СТС продолжают выходить новые эпизоды 2 сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Сегодня, 26 апреля выходит 20 серия картины, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

В четверг, 26 апреля на телеканале СТС выходит новая серия 2 сезона семейной картины "Ивановы-Ивановы". Посмотреть новый эпизод можно будет сразу после выхода в эфир.

В предыдущей серии Лида и Катя решили бороться с пьянством Лёши и деда. Женщины придумали хитроумный план: закодировать любителей горячительных напитков с помощью бабки-шептухи. Однако мужчины так просто сдаваться не намерены.

Антон устал бегать за Полиной и решает начать новую жизнь. А Иван знакомит Данилу с подругой Дианы, стоит сказать, что знакомство прошло весьма успешно.

Новый эпизод начинается с очередного гениального плана Лёши. Мужчина решает снова провернуть бизнес-идею с фейерверками и вкладывает в эту затею все денежные средства Ивановых.



Альберт устраивает Антону ловушку, чтобы завоевать внимание Полины. В жизни Данилы страсти кипят не меньше, он пытается вымолить прощения у Эли. Дед решил намекнуть Кате, что ей необходимо сбросить несколько кило. Над счастьем Ивановых нависает угроза, однако наступает Новогодняя ночь.

Новая серия стартует в 20:00 на телеканале СТС.

Видео: YouTube/serial