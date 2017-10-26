"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 9 серия: Ивановы занялись половым воспитанием Даниила

На телеканале СТС продолжают выходить новые серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". В четверг, 26 октября покажут 9 эпизод сериала, посмотреть который можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Семейная картина "Ивановы - Ивановы" уже успела покорить сердца зрителей телеканала СТС. В четверг, 26 октября стартует 9 эпизод сериала.



В предыдущей серии герои спасали деревянный сортир Лёши при помощи дрона и вертолета, а представительницы прекрасной половины Ивановых покупают дорогое белье. Впрочем, семьи до сих пор не могут найти общий язык, постоянно ревнуя друг друга к новым семьям.







В новом эпизоде Иван узнает, что Даниил никогда не целовался с девушкой. Золотой ребенок решает исправить ситуацию и помочь названному брату. Впрочем, оказать медвежью услугу решила и Полина. Она подкидывает Даниилу книгу об отношениях с женским полом.







Ко всеобщему веселью подключился и Лёша, который подкидывает парню средства защиты. Дед сделал то же самое, но только со старыми игральными картами с обнаженными девушками. Реакция Даниила на такую "заботу" не заставила себя ждать.







Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует сегодня в 20.00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из видео