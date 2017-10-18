"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 4 серия: Иван, Данил и Эля записывают опасное видео

Новый сериал "Ивановы-Ивановы" уже успел полюбиться зрителям телеканала СТС. В среду, 18 октября покажут 4 серию картины, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте.

В среду, 18 октября телеканал СТС порадует зрителей новой серией картины "Ивановы-Ивановы". Семьи пытаются привыкнуть друг к другу и к новым условиям жизни.







В прошлой серии Антон противился совместному проживанию в доме богатых Ивановых, а Полина и Лида узнают страшную тайну.

В четвертой серии к богатым Ивановым в гости приходят соседи Оганяны. Богачам не удобно перед новыми гостями, ведь в их доме теперь проживают бедные Ивановы. Объяснить присутствие новой семьи оказалось не так просто.







А Иван, Данила и Эля решают развлечься. Ребята записывают видео, в котором привязывают Ивана к капоту машины. Что из этого получится, зрители узнают в новой серии.







4 серия 1 сезона сериала "Ивановы - Ивановы" стартует сегодня в 20:00. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо





