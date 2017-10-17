"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 3 серия: Полина и Лида узнают страшную правду

На телеканале СТС набирает обороты новый сериал "Ивановы-Ивановы". Во вторник, 17 октября покажут 3 серию картины, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте.

Сюжет сериала переносит нас на шестнадцать лет назад. Один роддом, две Ивановы Полина и Лида. По случайности младенцев перепутали, но страшная правда раскрывается только спустя 16 лет. Теперь семьям придется свыкнуться с новыми жизненными обстоятельствами.







В прошлой серии богатые Ивановы встречаются с бедными однофамильцами. Однако итог встречи был печальным - семьи поругались. И, конечно, обменялись детьми. Данила оказывается в роскошном доме, а Ваня совершенно в противоположной обстановке.







В 3 серии 1 сезона сериала "Ивановы - Ивановы" совместное проживание в доме богатых Ивановых доставляет определенные неудобства для Антона. А Лёше и деду все ни по чем, их все устраивает. Полина и Лида хотят побольше узнать о своих биологических детях, но размеренность прерывает страшная правда, попавшаяся на глаза женщинам.







Напоминаем, что 3 серия 1 сезона сериала "Ивановы - Ивановы" на телеканале СТС выйдет 17 октября в 19.30.



Смотреть онлайн эти и другие выпуски сериала можно на официальном сайте проекта. Впрочем, для досрочного просмотра всего сезона зрителям придется оплатить специальную подписку ценой от 299 рублей.



Фото: кадры из трейлера



Видео: YouTube/СТС

