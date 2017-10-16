"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 1 серия: сериал объединил звезд российского ТВ

На СТС выходит новый развлекательный сериал "Ивановы-Ивановы" от создателей "Кухни". Смотреть онлайн комедию "Ивановы-Ивановы" можно будет 16 октября в 20.00 в эфире канала, а также на сайте ctc.ru в разделе сериала. Мы же расскажем подробности 1 серии 1 сезона сериала "Ивановы-Ивановы".

Сериал "Ивановы-Ивановы" 1 сезон 1 серия дата премьеры, смотреть онлайн

Сегодня вечером, 16 октября, в 20.00 на телеканале СТС выходит первая серия самой ожидаемой комедии этой осени. 1 серия 1 сезона сериала "Ивановы-Ивановы" пройдет в 20.00 и продлится около получаса. Сразу после этого в эфир выйдет 2 серия 1 сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Смотреть онлайн эти и другие выпуски сериала можно на официальном сайте проекта. Впрочем, для досрочного просмотра всего сезона зрителям придется оплатить специальную подписку ценой от 299 рублей.

Сериал "Ивановы-Ивановы", 1 сезон, 1 серия трейлер и содержание

В основе нового сериала канала СТС лежит банальная, как может показаться история. Проект начинается со сцены подмены в родильном доме двух младенцев с одинаковыми фамилиями. Как часто с этих кадров начинаются слезливые мелодрамы на федеральных каналах. Но не надо выключать "Ивановых" раньше времени. Опытные создатели комедий от СТС, авторы хитовой "Кухни" решили по-своему постебаться над этой коллизией. Они помещают двух дете в предельно разные семьи: одного Иванова растит обычная российская семья, другой попадает в элитарную, богатую среду. Разумеется, впереди мальчишек ждут комические ситуации и постепенное раскрытие тайны своего рождения.

Судя по описаниям первых серий, юмор "Ивановых-Ивановых" будет чем-то перекликаться со стилем "Физрука". Здесь нас ждет множество школьных сцен, юношеских переживаний и специфического сленга нового десятилетия. Так, в первой серии вся семья Ивановых начнет учить Данилу общению со слабым полом. Парня заставят целоваться с девчонками, разглядывать обнаженных женщин на игральных картах, и даже учить анатомические атласы. В другой семье в это же время воруют... сортир с дачного участка, и разворачивается околокриминальные искания. Смешно, небанально, интересно!

Кстати, трейлеры эпизодов уже есть в Сети, по ним можно узнать что-то о сюжетах выпусков и уровне актерской игры.

Сериал "Ивановы-Ивановы": актеры, кто играет главные роли

В телепроекте засветился нехилый актерский состав, известный по классическим российским фильмам, сериалам и комедийным шоу.

Тут и Семен Трескунов из "Хорошего мальчика", покорившего "Кинотавр", и звезда "Большой разницы" Сергей Бурунов. Одного из отцов играет Михаил Трухин (звезда "Улиц разбитых фонарей"), а самой звездной мамой можно назвать Анну Уколову ("Левиафан", "Склифосовский", "Обратная сторона Луны").

Ну а режиссером истории выступил Антон Федотов, снимавший проекты "Кухня. Последняя битва" и первые сезоны "Отеля Элеон". Звучит обнадеживающе.