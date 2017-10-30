"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 11 серия: Лёша обманывает Антона

На телеканале СТС выходят новые серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". Во вторник, 31 октября выйдет 11 эпизод сериала, посмотреть который можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Во вторник, 31 октября стартует 11 эпизод сериала "Ивановы-Ивановы". Семейная картина уже стала любимицей публики.







Как мы помним, в предыдущей серии Иван и Даниил пытались немного надавить на своих родителей. Теперь у парней по два новых родственника. Впрочем, взрослые все-таки нашли на них управу. А Антон нанимает Лёшу в водители, конечно, не по своему желанию, а ввиду того, что у богача отобрали права.











Новая серия начинается с того, что бедный Иванов осваивает новую должность. Или пытается освоить. Мужчина постоянно опаздывает на работу, что не нравится Антону. Богач предполагает, что Лёша опаздывает из-за халтуры на стороне. И оказывается прав: бедный Иванов признается, что строит новый дом в тайне от родных. Антон не верит и предлагает устроить субботник, в котором будут участвовать все члены семьи. Семья согласна, не согласен один лишь Лёша, который твердо знает, что никакого дома он не строит.







Свежая серия выйдет в эфир телеканала СТС 31 октября в 20:00. Не пропустите премьеру!



Также сериал можно посмотреть на сайте проекта.



Видео: YouTube/СТС